Кто победит в финале Кубка лиги по футзалу — 2025?

Сегодня, 26 декабря, завершились полуфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка лиги — 2025 по футзалу. В решающем матче встретятся московский «КПРФ» и игроки «Синары» из Екатеринбурга.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: кто победит в финале Кубка лиги по футзалу — 2025?

Финалисты Кубка лиги — 2025:

«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург).

В полуфинале соревнований игроки «КПРФ» оказались сильнее «ИрАэро» со счётом 4:1, а «Синара» обыграла «Ухту» (2:1). Финал Кубка лиги состоится завтра, 27 декабря. «ИрАэро» и «Ухта» встретятся в матче за третье место.

В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги победителем турнира стали футболисты команды «Газпром-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» со счётом 7:4.