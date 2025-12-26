Чемпион ОИ по вольной борьбе Сидаков ответил, заинтересован ли ещё в переходе в ММА

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков рассказал, какова вероятность, что он продолжит карьеру в смешанных единоборствах.

«Интерес к ММА у меня действительно есть, и я этого никогда не скрывал. Но на данный момент мой приоритет — вольная борьба и выступления на самом высоком уровне именно здесь. Пока никакой конкретики по дебюту в ММА нет: ни контрактов, ни сроков. Если и принимать такое решение, то только после полного понимания, что я готов к этому этапу», – сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.