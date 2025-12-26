Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион Олимпиады-2020 Сидаков оценил уровень борьбы Армана Царукяна

Чемпион Олимпиады-2020 Сидаков оценил уровень борьбы Армана Царукяна
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков высоко оценил уровень борьбы первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Уровень борьбы Армана Царукяна я оцениваю очень высоко. У него хорошая база, отличное чувство дистанции, сильная функциональная подготовка. Видно, что он много лет работал в борьбе и умеет адаптировать эти навыки под ММА, что сегодня крайне важно», – сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Царукян оформил две досрочные победы в разных дисциплинах за последний месяц. 22 ноября в главном бою вечера на турнире UFC он победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде. А 18 декабря Царукян вновь одержал победу сабмишном, но уже на борцовском ковре. В главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве он встретился с Мехди Байдулаевым по правилам бразильского джиу-джитсу, где также провёл удушающий приём сзади, завоевав чемпионский «Пояс звёзд».

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android