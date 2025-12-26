Чемпион Олимпиады-2020 Сидаков оценил уровень борьбы Армана Царукяна

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков высоко оценил уровень борьбы первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Уровень борьбы Армана Царукяна я оцениваю очень высоко. У него хорошая база, отличное чувство дистанции, сильная функциональная подготовка. Видно, что он много лет работал в борьбе и умеет адаптировать эти навыки под ММА, что сегодня крайне важно», – сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Царукян оформил две досрочные победы в разных дисциплинах за последний месяц. 22 ноября в главном бою вечера на турнире UFC он победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде. А 18 декабря Царукян вновь одержал победу сабмишном, но уже на борцовском ковре. В главном событии турнира ACBJJ 20 в Москве он встретился с Мехди Байдулаевым по правилам бразильского джиу-джитсу, где также провёл удушающий приём сзади, завоевав чемпионский «Пояс звёзд».