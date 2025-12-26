Зеленский лишил стипендии решившую выступать за Россию чемпионку Европы

Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лискун и её тренера Александру Сендзюк.

«В соответствии с положением о стипендиях президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров… лишить Лискун Софию Валерьевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

Ранее Лискун рассказала, что отказалась от украинского гражданства и приняла российское. Спортсменка является серебряным призёром чемпионата мира в прыжках с вышки в миксте (2022), чемпионкой Европы в командных соревнованиях (2018) и в синхронных прыжках с вышки (2024).