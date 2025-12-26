Чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025: Артемьев и Карлсен вошли в число лидеров

Сегодня, 26 декабря, в Дохе (Катар) стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025. В рамках первого соревновательного дня шахматисты играли в рапид.

После первых пяти туров лидерами стали Магнус Карлсен, Владислав Артемьев, Арджун Эригайси, Максим Вашье-Лаграв и Гукеш Доммараджу. На счету гроссмейстеров 4,5 очка.

Артемьев в пяти партиях одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. По 4 очка набрали россияне Рудик Макарян и Максим Матлаков.

На счету Яна Непомнящего 3,5 очка. Он одержал две победы, трижды сыграл вничью. Александр Грищук и Даниил Дубов выиграли по три партии, по разу сыграли вничью и потерпели по одному поражению (по 3,5 очка). Действующий чемпион мира по рапиду россиянин Володар Мурзин заработал 2 очка.

У девушек лучший результат среди россиянок показала Александра Горячкина — 3,5 очка. По 3 очка у Полины Шуваловой и Яны Жаповой. Лидер — Чжу Цзиньэр с 4 очками.