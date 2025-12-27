Чемпион ОИ раскрыл, в каком случае Царукян мог бы завоевать олимпийское золото по борьбе

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков оценил перспективы первого номера рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна завоевать золото Олимпийских игр по вольной борьбе.

«Говорить об олимпийском золоте всегда сложно — это зависит от множества факторов: поколения, конкуренции, травм, работы с тренерами. Но потенциал у Армана, безусловно, был и есть. При полном фокусе на вольной борьбе и при правильных условиях он мог бы бороться за самые высокие места на крупнейших турнирах, включая Олимпийские игры», – сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.