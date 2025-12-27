Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер «КПРФ» Бесо Зоидзе прокомментировал победу над «ИрАэро» на Кубке лиги

Тренер «КПРФ» Бесо Зоидзе прокомментировал победу над «ИрАэро» на Кубке лиги
Комментарии

Главный тренер мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесо Зоидзе прокомментировал победу над «ИрАэро» в полуфинале Кубка лиги.

Бетсити Кубок лиги . 1/2 финала
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
4 : 2
ИрАэро
Иркутск
1:0 Ильин – 12'     2:0 Асадов – 17'     3:0 Гильерме – 19'     4:0 Шимбинья – 25'     4:1 Марков – 29'     4:2 Козлов – 40'    

«Трудно назвать какой-то один аспект игры, из-за которого мы переиграли соперника. Я думаю, что тут всё в совокупности в том, что касается и физической подготовки, и психологической, и технико-тактической. Немаловажную роль сыграл выбор стратегии перед игрой. Всё функционировало и работало сообща. Но это был процесс. Причём было сложно, потому что аналогично соперник к нам готовился, у него ведь свой план тоже был.
Поэтому мы долго держали игру, мы её контролировали, что важно. Ведь если нет контроля, то и нет победы. Сложные моменты были, безусловно, да и счёт 0:0 держался долго. То есть такая игра была, где нужно было выдержать давление не только от соперника, но и внутреннее. Но, реализовав моменты в первом тайме, конечно, мы почувствовали себя более уверенно. Можно сказать, наше психологическое состояние было более стабильным.

Мы понимали, что «ИрАэро» сдаваться не будет, и даже при счёте 4:0 у них было несколько хороших моментов, всё могло усложниться в любой момент. В нашем виде спорта достаточно много таких историй», — сказал Зоидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

Материалы по теме
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Эксклюзив
«Все команды будут рубиться за победу». Капитан «КПРФ» — о финале Кубка лиги по футзалу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android