Тренер «КПРФ» Бесо Зоидзе прокомментировал победу над «ИрАэро» на Кубке лиги

Главный тренер мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесо Зоидзе прокомментировал победу над «ИрАэро» в полуфинале Кубка лиги.

«Трудно назвать какой-то один аспект игры, из-за которого мы переиграли соперника. Я думаю, что тут всё в совокупности в том, что касается и физической подготовки, и психологической, и технико-тактической. Немаловажную роль сыграл выбор стратегии перед игрой. Всё функционировало и работало сообща. Но это был процесс. Причём было сложно, потому что аналогично соперник к нам готовился, у него ведь свой план тоже был.

Поэтому мы долго держали игру, мы её контролировали, что важно. Ведь если нет контроля, то и нет победы. Сложные моменты были, безусловно, да и счёт 0:0 держался долго. То есть такая игра была, где нужно было выдержать давление не только от соперника, но и внутреннее. Но, реализовав моменты в первом тайме, конечно, мы почувствовали себя более уверенно. Можно сказать, наше психологическое состояние было более стабильным.

Мы понимали, что «ИрАэро» сдаваться не будет, и даже при счёте 4:0 у них было несколько хороших моментов, всё могло усложниться в любой момент. В нашем виде спорта достаточно много таких историй», — сказал Зоидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.