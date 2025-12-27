«Очень хороший антураж». Тренер «КПРФ» Зоидзе — об организации Кубка лиги

Главный тренер мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесо Зоидзе оценил организацию БЕТСИТИ Кубка лиги — 2025. В полуфинале московский клуб обыграл «ИрАэро».

– Как вам сам турнир? Что вызвало у вас положительные эмоции?

– На самом деле, всё их вызывает. Зал, условия, напряжённые матчи, различные конкурсы для болельщиков – это всё прекрасно. Очень хороший антураж. Хочется подарить болельщикам много положительных эмоций, чтобы они рассказывали о них друзьям, детям, внукам. Безусловно, футзал заслуживает такой праздник, и я рад, что мы стали одними из главных его участников, — сказал Зоидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.