«Будут появляться новые имена». Зоидзе — о планах сборной России по футзалу на 2026 год

Тренер сборной России и мини-футбольного клуба «КПРФ» Бесо Зоидзе рассказал о планах сборной в 2026 году.

– У сборной России по футзалу было пять соперников в этом году. Увидим ли мы новых в 2026-м?

– Обязательно увидите. Пока не буду говорить, с кем сыграем, но это будет в январе-феврале, когда у ФИФА будет большое окно, во время чемпионата Европы. Мы в это время планируем определённый этап работы, во время которого будут товарищеские игры с новыми соперниками.

– А что насчёт ротации состава нашей сборной?

– Это всё будет продолжаться. Мы никого не выгоняем и крест ни на ком не ставим. Болельщики любят думать об этом. Например, вот такой-то игрок больше не вызывается, значит, всё. Нет, мы ждём развития событий, и в этом контексте будет происходить большая ротация игроков. Будут появляться новые имена, которые, может быть, редко попадают в состав, но мы и не забываем тех, кто постоянно привлекается, — сказал Зоидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.