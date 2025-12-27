«Ухта» выиграла у «ИрАэро» матч за третье место в Кубке лиги — 2025 по футзалу
Действующие чемпионы России представители мини-футбольного клуба «Ухта» стали победителями матча за третье место в рамках Кубка лиги — 2025. Они обыграли команду «ИрАэро» из Иркутска со счётом 5:4. Основное время матча закончилось при равном счёте 4:4, решающий гол был забит в овертайме.
Бетсити Кубок лиги . За 3-е место
27 декабря 2025, суббота. 12:45 МСК
ИрАэро
Иркутск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ухта
Ухта
0:1 Дроздов – 6' 1:1 Марков – 9' 2:1 Рамба – 13' 2:2 Мусатов – 24' 2:3 Суворов – 28' 3:3 Рамба – 31' 3:4 Суворов – 34' 4:4 Козлов – 34' 4:5 Хусаинов – 44'
Удаления: нет / Перевалов – 38'
Голами у «Ухты» отметились Арсений Дроздов, Александр Мусатов, Дмитрий Хусаинов и Иван Суворов, оформивший дубль.
Также сегодня, 27 декабря, состоится финальный матч турнира между московской командой «КПРФ» и клубом «Синара» из Екатеринбурга. Действующим победителем финала Кубка лиги является «Газпром-Югра» из Югорска.
