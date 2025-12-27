Скидки
«Ухта» выиграла у «ИрАэро» матч за третье место в Кубке лиги — 2025 по футзалу

«Ухта» выиграла у «ИрАэро» матч за третье место в Кубке лиги — 2025 по футзалу
Действующие чемпионы России представители мини-футбольного клуба «Ухта» стали победителями матча за третье место в рамках Кубка лиги — 2025. Они обыграли команду «ИрАэро» из Иркутска со счётом 5:4. Основное время матча закончилось при равном счёте 4:4, решающий гол был забит в овертайме.

Бетсити Кубок лиги . За 3-е место
27 декабря 2025, суббота. 12:45 МСК
ИрАэро
Иркутск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ухта
Ухта
0:1 Дроздов – 6'     1:1 Марков – 9'     2:1 Рамба – 13'     2:2 Мусатов – 24'     2:3 Суворов – 28'     3:3 Рамба – 31'     3:4 Суворов – 34'     4:4 Козлов – 34'     4:5 Хусаинов – 44'    
Удаления: нет / Перевалов – 38'

Голами у «Ухты» отметились Арсений Дроздов, Александр Мусатов, Дмитрий Хусаинов и Иван Суворов, оформивший дубль.

Также сегодня, 27 декабря, состоится финальный матч турнира между московской командой «КПРФ» и клубом «Синара» из Екатеринбурга. Действующим победителем финала Кубка лиги является «Газпром-Югра» из Югорска.

