«Ухта» выиграла у «ИрАэро» матч за третье место в Кубке лиги — 2025 по футзалу

Действующие чемпионы России представители мини-футбольного клуба «Ухта» стали победителями матча за третье место в рамках Кубка лиги — 2025. Они обыграли команду «ИрАэро» из Иркутска со счётом 5:4. Основное время матча закончилось при равном счёте 4:4, решающий гол был забит в овертайме.

Голами у «Ухты» отметились Арсений Дроздов, Александр Мусатов, Дмитрий Хусаинов и Иван Суворов, оформивший дубль.

Также сегодня, 27 декабря, состоится финальный матч турнира между московской командой «КПРФ» и клубом «Синара» из Екатеринбурга. Действующим победителем финала Кубка лиги является «Газпром-Югра» из Югорска.