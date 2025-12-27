Владислав Артемьев вышел в лидеры чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев вышел в лидеры чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар). В очередном поединке по рапиду он одолел представителя Индии Арджуна Эригайси, на момент написания новости став единоличным лидером турнира с результатом 5,5 из 6.

Сегодня, 27 декабря, шахматисты продолжат играть в рапид. Среди участников также Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина. Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.