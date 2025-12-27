Ян Непомнящий проиграл Максиму Чигаеву в 6-м туре ЧМ-2025 по рапиду и блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение в партии шестого тура чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар). В очередной встрече по рапиду он проиграл представителю Испании Максиму Чигаеву. После шести туров в активе Непомнящего 3,5 очка из 6.

Сегодня, 27 декабря, шахматисты продолжат играть в рапид. Среди участников также Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина. Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.