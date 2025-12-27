Владислав Артемьев одолел Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2025

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал шестую победу на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар). В очередном поединке по рапиду (7-м туре) он одолел норвежского гроссмейстера 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Таким образом, российский гроссмейстер укрепил единоличное лидерство в чемпионате с результатом 6,5 очка из 7 возможных – на данный момент это чистое первое место. Все преследователи россиянина сыграли вничью, и на середине дистанции Артемьев оторвался от ближайших конкурентов на одно очко.

Сегодня, 27 декабря, шахматисты продолжат играть в рапид. Среди участников также Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина. Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.