«С трепетом жду этого события». Мельникова — о возможном допуске россиян до Олимпиады

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила, что стало для неё главным спортивным событием года, а также назвала зимний вид спорта, который ей особенно интересен.

— Наши читатели назвали твою победу на чемпионате мира одним из главных событий года в российском спорте. А что стало главным событием года лично для тебя?

— Безусловно, это возвращение наших спортсменов на международную арену. Как-то постепенно всё пошло в хорошую сторону, под конец года было много классных событий с допуском зимников. И потом ещё Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с допуском наших юниоров, это вообще замечательно.

Для меня очень важно будет увидеть наших спортсменов на Олимпийских играх. С нетерпением, даже с трепетом жду этого события. Потому что когда на Играх нет наших – у меня пусто на душе.

— За какими видами спорта будешь следить на зимней Олимпиаде?

— За всеми, где будут выступать наши спортсмены. Если говорить чисто про спорт, мне нравится фигурное катание. Сама тоже немного катаюсь, научилась ещё в детстве. Когда дома появляется время, могу и сейчас с друзьями сходить на каток, — приводит слова Мельниковой Sports.ru.