Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карпов прокомментировал победу Артемьева над Карлсеном на чемпионате мира по рапиду

Карпов прокомментировал победу Артемьева над Карлсеном на чемпионате мира по рапиду
Комментарии

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал победу российского гроссмейстера Владислава Артемьева над 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в 7-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

«Можно только поздравить Артемьева. За турниром не слежу, но это огромная победа», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победив Карлсена, российский гроссмейстер укрепил единоличное лидерство в чемпионате с результатом 6,5 очка из 7 возможных – на данный момент это чистое первое место. Все преследователи россиянина сыграли вничью, и на середине дистанции Артемьев оторвался от ближайших конкурентов на одно очко.

Материалы по теме
Владислав Артемьев одолел Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android