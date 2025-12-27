Карпов прокомментировал победу Артемьева над Карлсеном на чемпионате мира по рапиду

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал победу российского гроссмейстера Владислава Артемьева над 16-м чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в 7-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

«Можно только поздравить Артемьева. За турниром не слежу, но это огромная победа», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победив Карлсена, российский гроссмейстер укрепил единоличное лидерство в чемпионате с результатом 6,5 очка из 7 возможных – на данный момент это чистое первое место. Все преследователи россиянина сыграли вничью, и на середине дистанции Артемьев оторвался от ближайших конкурентов на одно очко.