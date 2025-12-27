Вратарь «ИрАэро» Антонов — о матче за бронзу: в какой-то момент потеряли концентрацию

Вратарь мини-футбольного клуба «ИрАэро» (Иркутск) Александр Антонов прокомментировал результат матча за бронзовые медали Кубка лиги – 2025/2026, в котором иркутский клуб играл с «Ухтой» (Ухта). Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 5:4 в пользу клуба из Ухты.

«Выдался очень напряжённый матч, отдали много сил. Не получилось справиться с их подключением вратаря. Они в этом мастера. К тому же мы сами где-то провалились, потеряли концентрацию в какой-то момент. Не доигрывали моменты, в которых нужно было точно забирать своё», – сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.