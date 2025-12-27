Вратарь «ИрАэро» Антонов — о матче за бронзу: в какой-то момент потеряли концентрацию
Вратарь мини-футбольного клуба «ИрАэро» (Иркутск) Александр Антонов прокомментировал результат матча за бронзовые медали Кубка лиги – 2025/2026, в котором иркутский клуб играл с «Ухтой» (Ухта). Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 5:4 в пользу клуба из Ухты.
Бетсити Кубок лиги . За 3-е место
27 декабря 2025, суббота. 12:45 МСК
ИрАэро
Иркутск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ухта
Ухта
0:1 Дроздов – 6' 1:1 Марков – 9' 2:1 Рамба – 13' 2:2 Мусатов – 24' 2:3 Суворов – 28' 3:3 Рамба – 31' 3:4 Суворов – 34' 4:4 Козлов – 34' 4:5 Хусаинов – 44'
Удаления: нет / Перевалов – 38'
«Выдался очень напряжённый матч, отдали много сил. Не получилось справиться с их подключением вратаря. Они в этом мастера. К тому же мы сами где-то провалились, потеряли концентрацию в какой-то момент. Не доигрывали моменты, в которых нужно было точно забирать своё», – сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.
