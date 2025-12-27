Скидки
Вратарь «ИрАэро» Антонов — о матче за бронзу: в какой-то момент потеряли концентрацию

Комментарии

Вратарь мини-футбольного клуба «ИрАэро» (Иркутск) Александр Антонов прокомментировал результат матча за бронзовые медали Кубка лиги – 2025/2026, в котором иркутский клуб играл с «Ухтой» (Ухта). Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 5:4 в пользу клуба из Ухты.

Бетсити Кубок лиги . За 3-е место
27 декабря 2025, суббота. 12:45 МСК
ИрАэро
Иркутск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ухта
Ухта
0:1 Дроздов – 6'     1:1 Марков – 9'     2:1 Рамба – 13'     2:2 Мусатов – 24'     2:3 Суворов – 28'     3:3 Рамба – 31'     3:4 Суворов – 34'     4:4 Козлов – 34'     4:5 Хусаинов – 44'    
Удаления: нет / Перевалов – 38'

«Выдался очень напряжённый матч, отдали много сил. Не получилось справиться с их подключением вратаря. Они в этом мастера. К тому же мы сами где-то провалились, потеряли концентрацию в какой-то момент. Не доигрывали моменты, в которых нужно было точно забирать своё», – сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

