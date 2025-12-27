Скидки
«Все парни проявили характер». Капитан «Ухты» — о победе над «ИрАэро» на Кубке лиги

Капитан мини-футбольного клуба «Ухта» Дмитрий Хусаинов прокомментировал победу над «ИрАэро» (5:4 ОТ) в матче за третье место на Кубке лиги.

Бетсити Кубок лиги . За 3-е место
27 декабря 2025, суббота. 12:45 МСК
ИрАэро
Иркутск
Окончен
4 : 5
ОТ
Ухта
Ухта
0:1 Дроздов – 6'     1:1 Марков – 9'     2:1 Рамба – 13'     2:2 Мусатов – 24'     2:3 Суворов – 28'     3:3 Рамба – 31'     3:4 Суворов – 34'     4:4 Козлов – 34'     4:5 Хусаинов – 44'    
Удаления: нет / Перевалов – 38'

— Дмитрий, за счёт чего получилось переиграть «ИрАэро»?
— Сложно сказать, что мы прям переиграли. Вы сами видели, что игра дошла до овертаймов и чуть не дошло дело до пенальти. В таких играх никто никого не переигрывает. Было сложно, местами злились, но довели дело до конца.

Что почувствовали после финальной сирены?
— Радость, радость и ещё раз радость! Приятная победа. Так я ещё и в первый раз в жизни в роли капитана. Это можно на два умножить смело. А если ещё и добавить то, что я играл в родных стенах, то уже и на три умножайте (улыбается).

Но этот турнир нам дался с боем, который мы выдержали. Все парни проявили характер. Да, мы не попали в финал, но мы завоевали третье место. А для нас это как два первых, — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

