«Все парни проявили характер». Капитан «Ухты» — о победе над «ИрАэро» на Кубке лиги

Капитан мини-футбольного клуба «Ухта» Дмитрий Хусаинов прокомментировал победу над «ИрАэро» (5:4 ОТ) в матче за третье место на Кубке лиги.
— Дмитрий, за счёт чего получилось переиграть «ИрАэро»?
— Сложно сказать, что мы прям переиграли. Вы сами видели, что игра дошла до овертаймов и чуть не дошло дело до пенальти. В таких играх никто никого не переигрывает. Было сложно, местами злились, но довели дело до конца.
— Что почувствовали после финальной сирены?
— Радость, радость и ещё раз радость! Приятная победа. Так я ещё и в первый раз в жизни в роли капитана. Это можно на два умножить смело. А если ещё и добавить то, что я играл в родных стенах, то уже и на три умножайте (улыбается).
Но этот турнир нам дался с боем, который мы выдержали. Все парни проявили характер. Да, мы не попали в финал, но мы завоевали третье место. А для нас это как два первых, — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.
