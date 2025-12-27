Видео: Карлсен отмахнулся от оператора после поражения от Артемьева на ЧМ по рапиду

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар). Норвежец отмахнулся от оператора, который близко его снимал.

Таким образом, Артемьев укрепил единоличное лидерство в чемпионате с результатом 6,5 очка из 7 возможных – на данный момент это чистое первое место. Все преследователи россиянина сыграли вничью, и на середине дистанции Владислав оторвался от ближайших конкурентов на одно очко. Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря.