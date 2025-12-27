«КПРФ» стал чемпионом Кубка лиги — 2025/2026
Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» стал чемпионом Кубка лиги – 2025/2026, обыграв в финальном матче турнира «Синару» из Екатеринбурга. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу клуба из Москвы.
Бетсити Кубок лиги . Финал
27 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Синара
Екатеринбург
0:1 Тимошенко – 17' 1:1 Асадов – 29' 2:1 Гильерме – 35' 2:2 Фахрутдинов – 40' 3:2 Асадов – 46'
В составе «КПРФ» дважды отличился Янар Асадов, также один мяч на счету Жоао Гильерме. В составе «Синары» голы забили Глеб Тимошенко и Никита Фахрутдинов.
Ранее завершился матч за бронзовые награды турнира, в котором «Ухта» (Ухта) в дополнительное время обыграла «ИрАэро» (Иркутск) со счётом 5:4.
В предыдущем розыгрыше сезона Кубка лиги –2024/2025 победителем турнира стали футболисты «Газпрома-Югра» из Югорска. В финале они одолели «Ухту» (Ухта) со счётом 7:4.
