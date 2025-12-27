Шиманов одержал победу над Куруаной на чемпионате мира по рапиду в Дохе

Российский гроссмейстер Александр Шиманов одержал победу над американским гроссмейстером Фабиано Куруаной в 8-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

Таким образом, Шиманов отстаёт от лидера в чемпионате российского гроссмейстера Владислава Артемьева на 0,5 очка. Помимо Шиманова, ближайшими преследователями Артемьева также являются индиец Гукеш Доммараджу, американец Ханс Ниманн и серб Алексей Сарана. Все четыре шахматиста имеют в своём активе 6,5 очка после восьми сыгранных туров.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.