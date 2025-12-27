Скидки
Шиманов потерпел поражение от Ниманна в 9-м туре ЧМ по рапиду и блицу в Дохе

Комментарии

Российский гроссмейстер Александр Шиманов проиграл американскому гроссмейстеру Хансу Ниманну в 9-м туре чемпионата мира по рапиду и блицу — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

Эта победа позволила Ниманну сравняться по количеству набранных очков с лидером турнира российским гроссмейстером Владиславом Артемьевым. Оба шахматиста имеют в своём активе по 7,5 очка после девяти туров. Среди ближайших преследователей лидеров норвежец Магнус Карлсен, серб Алексей Сарана, турок Ягыз Каан Эрдогмуш и узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов. Каждый из перечисленных шахматистов имеет в своём активе по семь очков.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.

