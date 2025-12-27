Чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025: Артемьев и Ниманн делят лидерство

Сегодня, 27 декабря, в Дохе (Катар) стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025. В рамках первого соревновательного дня шахматисты играли в рапид.

После девяти туров чемпионата лидерами являются российский гроссмейстер Владислав Артемьев и американский гроссмейстер Ханс Ниманн. Оба шахматиста имеют в своём активе по 7,5 очка. Среди ближайших преследователей лидеров норвежец Магнус Карлсен, серб Алексей Сарана, турок Ягыз Каан Эрдогмуш и узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов. Каждый из перечисленных шахматистов имеет в своём активе по семь очков.

Россиянин Александр Шиманов имеет в своём активе 6,5 очка, во второй игровой день он одержал три победы и потерпел одно поражение. Максим Матлаков, Рудик Макарян, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Ян Непомнящий и Александр Грищук за девять туров соревнований набрали по шесть очков. В активе у Андрея Землянского и Дмитрия Андрейкина по 5,5 очка.

В женской части соревнований прошло восемь туров. Лучшей среди россиянок является Александра Горячкина, которая отстаёт от лидеров чемпионата китаянки Чжу Цзиньэр и индийской шахматистки Канеру Хампи на 0,5 балла. В активе у Полины Шуваловой и Валентины Гуниной по пять очков.