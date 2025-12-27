Скидки
«Партия против него всегда большое испытание». Артемьев — о победе над Карлсеном

«Партия против него всегда большое испытание». Артемьев — о победе над Карлсеном
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев прокомментировал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу и рапиду — 2025.

— Расскажи, как всё прошло?
— Да, партия была очень важной. Каждый раз, когда я играю на чемпионате мира, Магнус — безусловный фаворит, и партия против него всегда большое испытание. Для меня это всегда серьёзный вызов.

— Как ты подходил к этой партии?
— Я хотел сыграть максимально надёжно и уже по ходу партии смотреть, какие у него будут амбиции, и от этого отталкиваться. После дебюта у меня получилась интересная позиция. Правда, я потратил довольно много времени — подготовка к дебюту в этот раз была не идеальной, — сказал Артемьев в интервью на YouTube-канале ФИДЕ.

Чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025: Артемьев и Ниманн делят лидерство
