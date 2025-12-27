Владислав Артемьев назвал ключевые моменты в партии с Магнусом Карлсеном на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев назвал ключевые моменты в партии на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2025, где он одолел норвежского гроссмейстера 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена.

— Ключевой момент — это конь e5?

— Да. После хода конём e5 у чёрных были разные варианты. Магнус выбрал именно его, хотя ход c5 тоже был интересен. После c5 я мог сыграть Kg5, позиция становилась очень сложной. Я когда-то анализировал этот вариант, но давно, поэтому было трудно точно оценить, что там лучше.

— А потом?

— Потом я сыграл e6, и, по сути, Магнус допустил серьёзную ошибку ходом Фc7 — он не увидел мою идею со слоном d5. В этот момент мне немного повезло, потому что, например, он мог просто взять пешку на e6. Я вообще тогда хотел форсировать ничью: была красивая тактика — Сh6, gxh6, Сc6, потом Фg6 с вечным шахом.

Но дальше позиция стала очень нервной. У меня были серьёзные проблемы со временем, а позиция при этом выигранная, но играть её на 20 секундах — это очень тяжело. У чёрных были тактические ресурсы, слон на b7 был очень силён.

— Ключевой момент был ближе к концу?

— Да, решающим стал момент после хода Магнуса Лf6. Тогда у меня появился красивый тактический удар: Лd8 — идея в том, что после Лg6 я забираю ладью f8 и затем мат на h8. Если же ферзь d8 — тогда мат по g7. После хода Сg2 партия уже фактически закончилась.

— Ты доволен этой победой?

— Конечно, очень рад, но впереди ещё много туров, так что всё может случиться, — сказал Артемьев в интервью на YouTube-канале ФИДЕ.