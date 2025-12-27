Дарья Дмитриева со следующего сезона будет выступать за румынский «Бухарест»

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева по окончании сезона покинет венгерский «Ференцварош» и будет выступать в составе румынского «Бухареста». Соглашение рассчитано на два сезона. Об этом сообщил официальный сайт «Бухареста».

«Рада присоединиться к команде на ближайшие два сезона! С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать всё лучшее ради команды и болельщиков!» – приводит слова Дмитриевой пресс-служба «Бухареста».

30-летняя Дмитриева является олимпийской чемпионкой – 2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она имеет в своём активе серебро Олимпиады-2020 в Токио и серебряную медаль чемпионата Европы – 2018. Ранее гандболистка выступала за словенский «Крим», а в российском чемпионате играла в составах московского ЦСКА, тольяттинской «Лады» и волгоградского «Динамо». Дмитриева является пятикратной чемпионкой России.