Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дарья Дмитриева со следующего сезона будет выступать за румынский «Бухарест»

Дарья Дмитриева со следующего сезона будет выступать за румынский «Бухарест»
Комментарии

Российская гандболистка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Дарья Дмитриева по окончании сезона покинет венгерский «Ференцварош» и будет выступать в составе румынского «Бухареста». Соглашение рассчитано на два сезона. Об этом сообщил официальный сайт «Бухареста».

«Рада присоединиться к команде на ближайшие два сезона! С нетерпением жду новых вызовов и готова отдать всё лучшее ради команды и болельщиков!» – приводит слова Дмитриевой пресс-служба «Бухареста».

30-летняя Дмитриева является олимпийской чемпионкой – 2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, она имеет в своём активе серебро Олимпиады-2020 в Токио и серебряную медаль чемпионата Европы – 2018. Ранее гандболистка выступала за словенский «Крим», а в российском чемпионате играла в составах московского ЦСКА, тольяттинской «Лады» и волгоградского «Динамо». Дмитриева является пятикратной чемпионкой России.

Материалы по теме
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android