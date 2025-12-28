«Такой формат — его конёк». Карякин — о победе Артемьева над Карлсеном на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о победе российского шахматиста Влада Артемьева над норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по рапиду и блицу — 2025 в Дохе (Катар).

«В этой новости меня ничего не удивляет. Влад Артемьев является традиционно очень сильным в ускоренных контролях. В частности, на турнире «Шахматные звёзды» он занимал первое место четыре раза из пяти, и только в одном занял второе место после меня.

Это лишний раз доказывает то, что такой формат – его конёк. В «Шахматных звёздах» участвуют сильнейшие шахматисты России, а также ведущие иностранцы, это крупнейший международный турнир у нас в стране. Поэтому его нынешнее лидерство не вызывает у меня никакого удивления.

Влад Артемьев – молодец. Но турнир длинный, и самое главное – рассчитать силы так, чтобы хватило на всю дистанцию. Я искренне желаю Владу не сбавлять обороты», – приводит слова Карякина «Матч ТВ».