«Он не умеет проигрывать». Карякин — об эпизоде после партии между Артемьевым и Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал эпизод, который произошёл после партии между российским шахматистом Владиславом Артемьевым и норвежцем Магнусом Карлсеном, когда последний отмахнулся от оператора, который близко его снимал.

«Что касается эпизода, когда раздосадованный Карлсен оттолкнул оператора… В принципе мы все привыкли, что Магнус проигрывать не умеет. Когда он проигрывал мне в матче за первенство мира, то сбежал с пресс‑конференции, не сумев меня дождаться одну минуту.

Когда он проиграл чемпиону мира Гукешу Доммараджу, то ударил кулаком по столу, а его король пошатнулся и упал. Все эти эпизоды – звенья одной цепи», – приводит слова Карякина «Матч ТВ».