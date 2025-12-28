Чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025: расписание на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в Дохе (Катар) продолжится чемпионат мира по рапиду и блицу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня с участием россиян. Сегодня шахматисты продолжат играть в рапид.

Шахматы. ЧМ по рапиду и блицу — 2025. Расписание встреч на 28 декабря у мужчин и женщин (время московское):

14:00 — 10-й раунд;

15:20 — 11-й раунд;

16:40 — 12-й раунд;

18:00 — 13-й раунд;

Среди участников турнира Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Даниил Дубов, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Владислав Артемьев. ЧМ по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря.