Накамура раскритиковал ФИДЕ за отношение к опозданию Карлсена на первый ход на ЧМ по блицу

Накамура раскритиковал ФИДЕ за отношение к опозданию Карлсена на первый ход на ЧМ по блицу
Комментарии

Американский гроссмейстер Хикару Накамура раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) за лояльное отношение к опозданию чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на символический первый ход на ЧМ по рапиду и блицу — 2026.

«Мягко говоря, это выглядит не очень хорошо. Я уже миллион раз говорил, что всё сводится к тому, что таймер должны запускать несмотря ни на что. Для всех остальных они запускают таймер, а для Магнуса – никогда. Это нехорошо.

Если бы Фабиано [Каруана] или я опоздали на игру, они бы не стали ждать, чтобы запустить таймер. А с Магнусом так делают всегда. Это показывает, насколько сильно Магнус влияет на ФИДЕ, если можно так выразиться. Такого не должно было случиться. Точка. Но это происходит на каждом турнире», – приводит слова Накамуры NRK.

