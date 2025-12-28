Скидки
«Перебороли себя». Игрок «КПРФ» Крыкун — о победе в финале Кубка лиги по футзалу — 2025

Комментарии

Игрок мини-футбольного клуба «КПРФ» Сергей Крыкун оценил победу команды в финале Кубка лиги — 2025 над екатеринбургской «Синарой». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу клуба из Москвы.

Бетсити Кубок лиги . Финал
27 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Синара
Екатеринбург
0:1 Тимошенко – 17'     1:1 Асадов – 29'     2:1 Гильерме – 35'     2:2 Фахрутдинов – 40'     3:2 Асадов – 46'    

«Финальный матч Кубка лиги получился отличным для болельщиков, для телевидения, для популяризации футзала. Но всё равно нам надо было заканчивать его в основное время. К этому были все предпосылки, но мы ими не воспользовались. За две секунды до конца пропускать, неприятно, конечно. Хорошо, что это нас не сломило, что мы в итоге смогли победить. В любом случае это большой опыт, который, видимо, был нам необходим.

Думаю, мы смогли победить за счёт контроля. У нас та команда, которая держит игру и старается её не выпускать из рук, или ног в нашем случае (улыбается). В какой-то момент мы перебороли обстоятельства, перебороли себя. И мы всегда работаем над этим. Психологическая подготовка – очень важный аспект», — сказал Крыкун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

