«Перебороли себя». Игрок «КПРФ» Крыкун — о победе в финале Кубка лиги по футзалу — 2025

Игрок мини-футбольного клуба «КПРФ» Сергей Крыкун оценил победу команды в финале Кубка лиги — 2025 над екатеринбургской «Синарой». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу клуба из Москвы.

«Финальный матч Кубка лиги получился отличным для болельщиков, для телевидения, для популяризации футзала. Но всё равно нам надо было заканчивать его в основное время. К этому были все предпосылки, но мы ими не воспользовались. За две секунды до конца пропускать, неприятно, конечно. Хорошо, что это нас не сломило, что мы в итоге смогли победить. В любом случае это большой опыт, который, видимо, был нам необходим.

Думаю, мы смогли победить за счёт контроля. У нас та команда, которая держит игру и старается её не выпускать из рук, или ног в нашем случае (улыбается). В какой-то момент мы перебороли обстоятельства, перебороли себя. И мы всегда работаем над этим. Психологическая подготовка – очень важный аспект», — сказал Крыкун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.