«25 часов на границе». Сергей Крыкун — о пути сборной по футзалу из Словакии в Россию

Игрок мини-футбольного клуба «КПРФ» Сергей Крыкун рассказал о тяжёлой поездке из Словакии на первую игру финала Кубка лиги — 2025 в Кемерово.

– После Кубка лиги отдохнуть очень хочется. Потому что декабрь выдался насыщенным, плюс ещё игры за сборную были. С приключениями съездили. Теперь надо немножко выдохнуть и готовиться к полуфиналу Кубка, а потом уже к чемпионату Европы.

– Что за приключения, если не секрет?

– Когда назад ехали, хотели успеть в Кемерово на первую игру. Но мы на границе простояли 25 часов. То есть вся дорога из Словакии заняла порядка 40 часов. Две ночи спали в автобусе, можно сказать (улыбается), — сказал Крыкун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.