Карлсен вышел в лидеры чемпионата мира по рапиду, Артемьев уступает 0,5 очка

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хансом Ниманном в рамках 11-го тура чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Дохе (Катар).

Благодаря этой победе Карлсен вышел в лидеры чемпионата мира, обойдя россиянина Владислава Артемьева. За два тура до финиша норвежец опережает Артемьева на 0,5 очка. Вчера, 27 декабря, Артемьев обыграл Карлсена в 7-м туре ЧМ.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.