Левый крайний Немков подписал контракт аренды с «Чеховскими медведями» до конца сезона

Белорусский левый крайний минского СКА Павел Немков подписал контракт аренды до конца сезона-2025/2026 с гандбольным клубом «Чеховские медведи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Чеховские медведи» сказали, что заинтересованы во мне, и я долго не думал. О «медведях» знаю давно, конечно же, знаю, что многократный чемпион России, сильная, сбалансированная команда, собранные хорошие игроки, любят забивать голы. И, в принципе, чеховцы точно способны побеждать и ставить для себя самые высокие цели», — приводит слова Немкова пресс-служба «Чеховских медведей».

Также сообщается, что Немков приедет в Чехов 2 января и сразу начнёт тренироваться с новым коллективом.