Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Левый крайний Немков подписал контракт аренды с «Чеховскими медведями» до конца сезона

Левый крайний Немков подписал контракт аренды с «Чеховскими медведями» до конца сезона
Комментарии

Белорусский левый крайний минского СКА Павел Немков подписал контракт аренды до конца сезона-2025/2026 с гандбольным клубом «Чеховские медведи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Чеховские медведи» сказали, что заинтересованы во мне, и я долго не думал. О «медведях» знаю давно, конечно же, знаю, что многократный чемпион России, сильная, сбалансированная команда, собранные хорошие игроки, любят забивать голы. И, в принципе, чеховцы точно способны побеждать и ставить для себя самые высокие цели», — приводит слова Немкова пресс-служба «Чеховских медведей».

Также сообщается, что Немков приедет в Чехов 2 января и сразу начнёт тренироваться с новым коллективом.

Материалы по теме
«Чеховские медведи» обыграли «Виктор» в матче гандбольной Суперлиги
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android