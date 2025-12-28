Скидки
Александра Горячкина — чемпионка мира по быстрым шахматам — 2025

Александра Горячкина — чемпионка мира по быстрым шахматам — 2025
Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире в Дохе (Катар).

В основной части женского турнира Александра набрала 8,5 очка, столько же набрала китаянка Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру (Индия). Согласно положению соревнований, двум сильнейшим шахматисткам – Горячкиной и Цзиньэр, предстояло определить чемпионку на тай-брейке. Россиянка одержала победу в первой партии и сыграла вничью во второй, что позволило ей стать чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Партии во время основного этапа проходили с временным контролем по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. На тай-брейке играли по три минуты с добавлением двух секунд после каждого хода.

Для 27-летней Горячкиной титул чемпионки мира по быстрым шахматам стал первым в карьере.

