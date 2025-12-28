Скидки
Магнус Карлсен завоевал титул чемпиона мира по рапиду — 2025, Артемьев — второй

Магнус Карлсен завоевал титул чемпиона мира по рапиду — 2025, Артемьев — второй
Комментарии

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен одержал победу в чемпионате мира по рапиду, который проходит в Дохе (Катар).

Норвежец одержал победу, набрав 10,5 очка за 13 туров соревнований. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал вице-чемпионом турнира, набрав 9,5 очка. Третье место на соревнованиях занял индийский гроссмейстер Арджун Эригайси, в активе которого тоже 9,5 очков, но он уступил Артемьеву по дополнительным показателям.

В двадцатку лучших чемпионата мира по рапиду также попал российский гроссмейстер Андрей Есипенко, который занял десятое место, на 12-м месте расположился Даниил Дубов, а Александр Шиманов занял 15-ю строчку итоговой таблицы.

Для Магнуса Карлсена эта победа стала шестой в карьере на чемпионатах мира по рапиду и блицу. Ранее норвежский гроссмейстер побеждал в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.

