«Как в тумане». Александра Горячкина прокомментировала победу на чемпионате мира по рапиду

Российская шахматистка Александра Горячкина поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира — 2025 по рапиду в Дохе (Катар).

«Тай-брейк я не помню — он для меня как в тумане прошёл. По ощущениям я играла хорошо, но ход в ход партии не помню. Эта победа всё же ниже, чем претендентский турнир, чем Кубок мира. Но тоже очень значимый результат.

Маму я уже [после победы] обняла. Поэтому уже не хочется ничего», — приводит слова Горячкиной ТАСС.

В основной части женского турнира Александра набрала 8,5 очка, столько же набрали китаянка Чжу Цзиньэр и Хампи Конеру (Индия). Согласно положению соревнований двум сильнейшим шахматисткам – Горячкиной и Цзиньэр – предстояло определить чемпионку на тай-брейке. Россиянка одержала победу в первой партии и сыграла вничью во второй, что позволило ей стать чемпионкой мира по быстрым шахматам.