Анатолий Карпов высказался о победе Горячкиной на чемпионате мира по быстрым шахматам

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал победу российской шахматистки Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

«Александра — молодец. Она уже бывала чемпионкой мира, а сейчас новый успех — блестящий результат. Поздравляю её. Безусловно, влияет возвращение россиянам флага и гимна. Как мы видим, это сказывается положительно», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победа на ЧМ по рапиду стала для Александры Горячкиной первой в карьере на взрослых мировых первенствах.