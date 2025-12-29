Скидки
Ангелина Мельникова заняла 10-е место в рейтинге «Спортсменка года» по версии L'Equipe

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова вошла в десятку рейтинга «Спортсменка года» по версии французской газеты L'Equipe. Она заняла 10-е место в голосовании, набрав 72 очка.

На чемпионате мира — 2025 25-летняя Мельникова выиграла соревнования в личном многоборье и опорном прыжке, а также завоевала серебро в упражнениях на брусьях.

Спортсменкой года стала пловчиха из Канады Саммер Макинтош, завоевавшая четыре золотые медали ЧМ-2025. Второе место заняла американская легкоатлетка Сидни Маклафлин, третьей стала американская спринтерша Мелисса Джефферсон. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заняла шестое место в голосовании.

