12-летний Сергей Склокин обыграл Гукеша Доммараджу на чемпионате мира — 2025 по блицу

12-летний российский шахматист Сергей Склокин одержал победу над 18-м чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу в рамках 3-го тура чемпионата мира — 2025 по блицу, который проходит в Дохе (Катар).

Склокин родился в 2013 году, он является мастером ФИДЕ. На чемпионате мира по блицу он набрал три очка из трёх.

На чемпионате мира по рапиду, который также проходил в Дохе (Катар), победы одержали 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянка Александра Горячкина.

В 2024 году победу на чемпионате мира по блицу в драматичной развязке разделили норвежец Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Ян Непомнящий.