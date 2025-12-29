FIE допустила российских юниоров к турнирам с национальной символикой

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским юниорам участвовать в турнирах под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Об этом сообщает пресс-служба организации. Они смогут участвовать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям вернуть на юниорские соревнования национальную символику России и Беларуси, а также допустить их юниоров в командных видах. По такому сценарию уже пошли в конном спорте и волейболе. В дзюдо и самбо ещё до рекомендации МОК россиян допустили без ограничений и на взрослые турниры.