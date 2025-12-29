Карякин: Артемьеву не хватило волевых и моральных качеств на чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал выступление соотечественника Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе (Катар), где он стал вице-чемпионом.

«На этом чемпионате мира прекрасно проявил себя Влад Артемьев, который лидировал, выиграв прекрасную партию у Магнуса Карлсена. Но Владу, наверное, не хватило каких-то волевых и моральных качеств — в шахматном плане он смотрелся прекрасно, однако в какой-то момент начал играть чересчур осторожно.

На мой взгляд, у него были все шансы побороться за титул, и их надо было использовать. В частности, когда он играл белыми с Алексеем Сараной — соперником, конечно сильным, но объективно, если хочешь стать чемпионом мира, ты должен стараться его обыграть белым цветом. И это то, что, в принципе, Магнус сделал через несколько туров. Владу нужно было белыми бороться с Сараной и обязательно ловить свои шансы в дальнейшем.

Считаю, что у Влада были все шансы, потому что сам не понаслышке знаю, насколько сильно он играет в быстрые шахматы — я сам с ним много раз играл, в частности на турнире «Шахматные звёзды», где он постоянно прекрасно выступал. И в Дохе я очень за него болел», — сказал Карякин в интервью ТАСС.

Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.