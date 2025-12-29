Скидки
Томашевский: Горячкина проявила блестящую волю к победе, выдержала много трудных моментов

Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский прокомментировал победу российской шахматистки Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду — 2025, который проходит в Дохе (Катар).

«Много раз всё колебалось. Подходили ближе к титулу, он отдалялся. Были сложные моменты. Лидировали долгое время, потом казалось, что первого места уже не видать. Но в итоге Саша проявила блестящую волю к победе, выдержала много трудных моментов. Она молодец, показала выдающийся характер и силу воли», — сказал Томашевский в эфире «Матч ТВ».

Победа на ЧМ по рапиду стала для Александры Горячкиной первой в карьере на взрослых мировых первенствах.

