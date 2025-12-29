Скидки
Видео: Магнус Карлсен своим поведением после поражения напугал Грищука на ЧМ-2025 по блицу

Комментарии

Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен не сдержал эмоций после поражения от индийца Арджуна Эригаиси на чемпионате мира – 2025 по блицу.

Потерпев поражение в острейшей концовке партии, Карлсен снёс с доски ферзя на пол. Резкие жесты норвежца явно напугали проходившего мимо стола Александра Грищука. После этого Магнус стукнул кулаком по столу, пожал руку сопернику и удалился, параллельно подняв фигуру с пола.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента:

Права на видео принадлежат FIDE.

Ранее на ЧМ по рапиду Карлсен после поражения в партии от россиянина Владислава Артемьева на эмоциях отмахнулся от оператора.

