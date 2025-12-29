Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко опубликовал пост по итогам чемпионата мира по рапиду — 2025

Андрей Есипенко опубликовал пост по итогам чемпионата мира по рапиду — 2025
Комментарии

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко опубликовал пост по итогам чемпионата мира по рапиду, который состоялся в Дохе (Катар).

«Сегодня в Дохе завершился Чемпионат мира по рапиду. Удалось сыграть достаточно неплохо и первый раз попасть в топ-10!» — написал Есипенко на своей странице в социальных сетях.

Победителем чемпионата мира стал по рапиду — 2025 стал норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. Андрей Есипенко занял 10-е место, на 12-м месте расположился Даниил Дубов, а Александр Шиманов занял 15-ю строчку итоговой таблицы. Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.

Материалы по теме
Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и вывел его из себя. Ещё один скандал с норвежцем!
Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и вывел его из себя. Ещё один скандал с норвежцем!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android