Андрей Есипенко опубликовал пост по итогам чемпионата мира по рапиду — 2025

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко опубликовал пост по итогам чемпионата мира по рапиду, который состоялся в Дохе (Катар).

«Сегодня в Дохе завершился Чемпионат мира по рапиду. Удалось сыграть достаточно неплохо и первый раз попасть в топ-10!» — написал Есипенко на своей странице в социальных сетях.

Победителем чемпионата мира стал по рапиду — 2025 стал норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен. Андрей Есипенко занял 10-е место, на 12-м месте расположился Даниил Дубов, а Александр Шиманов занял 15-ю строчку итоговой таблицы. Для Дохи этот ЧМ по быстрым шахматам не первый. Город уже принимал турнир в 2016 году. Тогда золото в рапиде забрал украинец Василий Иванчук, в блице лучшим стал россиянин Сергей Карякин, а украинка Анна Музычук победила в обоих женских турнирах с разным контролем времени.