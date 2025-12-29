Скидки
Владимир Путин поздравил Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду

Владимир Путин поздравил Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду
Комментарии

Президент России Владимир Путин в личном письме поздравил российскую шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду — 2025, который состоялся в Дохе (Катар).

«Уважаемая Александра Юрьевна! Поздравляю Вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе. Ярко и уверенно обойдя сильных соперниц, вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства, преподнесли прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране. Желаю Вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками!» — сказано в заявлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Победа на ЧМ по рапиду стала для Александры Горячкиной первой в карьере на взрослых мировых первенствах.

