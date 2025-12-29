Скидки
Горячкина занимает второе место по итогам первого игрового дня на ЧМ по блицу

Горячкина занимает второе место по итогам первого игрового дня на ЧМ по блицу
Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина набрала восемь очков в 10 партиях первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе (Катар).

Горячкина расположилась на втором месте в общей турнирной таблице. Cтолько же очков у болгарки Антоанеты Стефановой и Умиды Омоновой из Узбекистана. Представительница России выиграла семь партий, дважды сыграла вничью и один раз уступила. Лидирует в борьбе за титул Элин Руберс из Нидерландов, на счету которой 8,5 очка.

Шахматистки сыграют ещё пять раундов, после чего четверо лучших выйдут в полуфинал соревнований. Ранее Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире в Дохе (Катар).

