Горячкина занимает второе место по итогам первого игрового дня на ЧМ по блицу

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина набрала восемь очков в 10 партиях первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу, который проходит в Дохе (Катар).

Горячкина расположилась на втором месте в общей турнирной таблице. Cтолько же очков у болгарки Антоанеты Стефановой и Умиды Омоновой из Узбекистана. Представительница России выиграла семь партий, дважды сыграла вничью и один раз уступила. Лидирует в борьбе за титул Элин Руберс из Нидерландов, на счету которой 8,5 очка.

Шахматистки сыграют ещё пять раундов, после чего четверо лучших выйдут в полуфинал соревнований. Ранее Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на турнире в Дохе (Катар).