Даниил Дубов закрепился на четвёртом месте после первого игрового дня на ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Даниил Дубов набрал 9,5 очков по итогам 13 туров в рамках первого игрового дня на чемпионате мира – 2025 по блицу. Он расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

По итогам 13 туров лидерство делят сразу три шахматиста. По 10 очков набрали Арджун Эригайси из Индии, француз Максим Вашье‑Лаграв и американец Фабиано Каруана.

Россиянин Александр Грищук, сыгравший вничью с Магнусом Карлсеном, набрал также 9,5 очков по итогам первого игрового дня и расположился на девятом месте, Ян Непомнящий — 17-й. Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает 11-е место.