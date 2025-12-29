Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Даниил Дубов закрепился на четвёртом месте после первого игрового дня на ЧМ по блицу

Даниил Дубов закрепился на четвёртом месте после первого игрового дня на ЧМ по блицу
Комментарии

Российский гроссмейстер Даниил Дубов набрал 9,5 очков по итогам 13 туров в рамках первого игрового дня на чемпионате мира – 2025 по блицу. Он расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

По итогам 13 туров лидерство делят сразу три шахматиста. По 10 очков набрали Арджун Эригайси из Индии, француз Максим Вашье‑Лаграв и американец Фабиано Каруана.

Россиянин Александр Грищук, сыгравший вничью с Магнусом Карлсеном, набрал также 9,5 очков по итогам первого игрового дня и расположился на девятом месте, Ян Непомнящий — 17-й. Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает 11-е место.

Материалы по теме
Россиянка пробила китайскую стену. Разбор победы Горячкиной на ЧМ-2025 по быстрым шахматам
Россиянка пробила китайскую стену. Разбор победы Горячкиной на ЧМ-2025 по быстрым шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android