Федерация шахмат России опровергла свою связь со скандалом вокруг Ларисы Долиной

Федерация шахмат России (ФШР) сделала официальное заявление, опровергнув свою связь со скандалом вокруг певицы Ларисы Долиной.

«Уважаемые друзья.

В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста.

Спасибо за понимание! Ждём всех желающих в музей шахмат после новогодних праздников!» — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, из скандально известной квартиры привезли на склад в здании ФШР.