Федерация шахмат России опровергла свою связь со скандалом вокруг Ларисы Долиной

Федерация шахмат России опровергла свою связь со скандалом вокруг Ларисы Долиной
Федерация шахмат России (ФШР) сделала официальное заявление, опровергнув свою связь со скандалом вокруг певицы Ларисы Долиной.

«Уважаемые друзья.

В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста.

Спасибо за понимание! Ждём всех желающих в музей шахмат после новогодних праздников!» — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, из скандально известной квартиры привезли на склад в здании ФШР.

