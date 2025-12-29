Федерация шахмат России опровергла свою связь со скандалом вокруг Ларисы Долиной
Федерация шахмат России (ФШР) сделала официальное заявление, опровергнув свою связь со скандалом вокруг певицы Ларисы Долиной.
«Уважаемые друзья.
В связи с большим количеством сообщений в СМИ о перевозе вещей певицы Ларисы Долиной на склад, якобы находящийся во дворе здания, принадлежащего Федерации шахмат России, хотим сообщить, что данный склад не имеет никакого отношения ни к ФШР, ни к Центральному дому шахматиста.
Спасибо за понимание! Ждём всех желающих в музей шахмат после новогодних праздников!» — говорится в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что первую партию вещей, принадлежащих Долиной, из скандально известной квартиры привезли на склад в здании ФШР.
