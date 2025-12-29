Карякин — о словах Карлсена про ЧМ-2016: у нас были абсолютно равные шансы на первое место

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на слова норвежца Магнуса Карлсена, который заявил, что должен был побеждать на чемпионате мира по блицу в 2016 году. Победителем турнира стал именно Карякин.

«Что касается заявления Магнуса, если уж вернуться к турниру в Дохе в 2016 году, считаю, что были абсолютно равные шансы на первое место как у него, так и у меня. Во-первых, Магнус проиграл мне личную встречу, после этого говорить, что он должен был выиграть титул… Не сказал бы, что у него есть на это железные основания. Да, у него были шансы дальше меня обойти, но, с другой стороны, я тоже сам ему предоставил эти шансы. Я выступал достаточно стабильно, но потом буквально за тур или за два до финиша проиграл белым цветом Хикару Накамуре в выигранной позиции — просто зевнул в один ход. И тем самым поставил под угрозу, собственно, своё выступление.

Поэтому говорить так, что он должен был что-то там выиграть, считаю, не совсем корректно. Вот дальше, потом уже, когда играл чёрными с Радославом Войташеком, я уже пытался всеми силами выиграть у него, чтобы именно побороться за первое место, обойти Магнуса», — сказал Карякин в интервью ТАСС.