Чемпионат мира по блицу — 2025: Руберс и Эригайси лидируют. Горячкина — вторая

Сегодня, 29 декабря, в Дохе (Катар) состоялись очередные поединки чемпионата мира по блицу — 2025. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах.

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина набрала восемь очков в 10 партиях соревновательного дня. Она расположилась на втором месте в общей турнирной таблице. Cтолько же очков у болгарки Антоанеты Стефановой и Умиды Омоновой из Узбекистана. Представительница России выиграла семь партий, дважды сыграла вничью и один раз уступила. Лидирует в чемпионате Элин Руберс из Нидерландов, на счету которой 8,5 очка.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов набрал 9,5 очка по итогам 13 туров в рамках первого игрового дня на чемпионате мира – 2025 по блицу. Он расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Возглавляет таблицу представитель Индии Арджун Эригайс (10). Россиянин Александр Грищук, сыгравший вничью с Магнусом Карлсеном, набрал также 9,5 очка по итогам первого игрового дня и расположился на девятом месте, Ян Непомнящий — 17-й. Норвежский гроссмейстер 16-й чемпион мира Магнус Карлсен занимает 11-е место.

